Real Madrid, Curtois duro con la Liga: «Non siamo marionette»

Non è andata a Thibaut Courtois la decisione di far disputare lo stesso la gara tra Real Madrid e Osasuna nonostane la bufera di neve

Il Mundo Deportivo rilancia le accuse di Courtois contro la Liga per la decisione di far disputare Real Madrid-Osasuna nonostante la bufera di neve.

«Siamo umani, non uno spettacolo che deve andare per forza sempre avanti. Non siamo marionette. Siamo arrivati allo stadio percorrendo una strada piena di neve. È necessario pensare alla sicurezza delle persone, perché anche noi abbiamo famiglia. Quel che ha fatto LaLiga è censurabile».