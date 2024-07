Real Madrid, Endrick si presenta in LACRIME: «Sempre SOGNATO di essere qui, non ho parole»

Le parole di Endrick, calciatore brasiliano del Real Madrid, sulle sue emozioni in blancos. Tutti i dettagli

Endrick ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore del Real Madrid.

PAROLE – «Voglio ringraziare tutti per essere venuti. Non mi aspettavo tutto questo, così tanta gente. Sono molto felice. Sono sempre stato un grande tifoso del Real Madrid e oggi giocherò qui. È pazzesco. Non ho parole per descrivere quello che mi sto sentendo. Ho sempre desiderato essere qui”. Poco più tardi, come fatto da Mbappé pochi giorni fa, il brasiliano esclama. “3, 2, 1… Hala Madrid!».