Real Madrid, occhi sul giovane Matheus Nascimento: le ultime

Florentino Perez pronto all’affondo per il nuovo crack del calcio brasiliano Matheus Nascimento: il Real Madrida guarda ancora in Brasile

Il Real Madrid mette ancora una volta gli occhi in Brasile per provare a strappare qualche talento e portarlo in Spagna.

Florentino Perez e i Blancos sarebbero rimasti folgorati da Matheus Nascimento del Botafogo. 18enne attaccante e pare essere un predestinato. Il Real Madrid potrebbe pagare la clausola da 50 milioni per portarlo nella Liga. Lo riporta Tuttosport.