Real Madrid, Mbappé: «Aspettavo da TANTO il gol al Bernabeu, per me ha QUESTO significato»

Le parole di Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid, dopo la doppietta contro il Betis Siviglia

Kylian Mbappé ha parlato in conferenza stampa dopo la doppietta realizzata in Real Madrid-Betis Siviglia che gli ha regalato i primi gol al Bernabeu.

LE PAROLE – « È un bellissimo momento per me. Era importante vincere ed è sempre l’obiettivo principale. Volevo il gol qui al Bernabeu e sono contento di essermi sbloccato. Avevamo bisogno di vincere contro per avere un’iniezione di fiducia per le prossime partite, ma non dimentichiamo che siamo ad agosto. Sto molto bene ma per per me tre partite senza gol erano tantissime. Ringrazio i tifosi che sono sempre stati con me».