Real Madrid di nuovo ko, Mbappé sbaglia un rigore con l’Athletic Bilbao; manita del Barça che ritorna a +4

Ancora un ko per il Real Madrid, sconfitto dall’Athletic Bilbao: Kylian Mbappé sbaglia un calcio di rigore e il Barcellona allunga di nuovo in classifica

Il periodo di adattamento di Kylian Mbappé prosegue tra alti e bassi, ma i secondi cominciano ad essere preoccupantemente maggiori rispetto ai primi. Anche ieri, nel turno infrasettimanale de La Liga il Real Madrid inciampa al San Mames. L’Athletic Bilbao vince 2-1 – e si porta al quarto posto in solitaria – con i gol di Berenguer e Guruzeta; per per le Merengues segna Bellingham, mentre Mbappé dal dischetto si fa ipnotizzare da Agirrezabala e manca l’occasione di strappare almeno un pari.

Ringrazia il Barcellona, che martedì sera ha strapazzato il Mallorca con una manita e riporta il vantaggio in classifica a +4 dopo il passo falso contro il Las Palmas.