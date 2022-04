Real Madrid, Luizao attacca Vinicius: «È uno stupido, non sa segnare»

L’ex attaccante brasiliano Luizao ha puntato duramente il dito contro Vinicius

Luizao, ex attaccante brasiliano, parlando al podcast Reis da Resenha ha puntato duramente il dito contro il gioiello del Real Madrid Vinicius.

L’ATTACCO – «Vinicius è uno stupido. Non sa rubare il pallone al portiere, non sa segnare. Si deve allenare a tirare e a colpire di testa. Il primo assist che ha fatto a Benzema con il sinistro è arrivato solamente adesso. Lui gioca come un demonio, ma deve migliorare, imparare. Si deve allenare tanto per imparare a usare anche il piede sinistro».