Real Madrid, cosa succede? Mbappé sbaglia dal dischetto, crollo galactico – VIDEO

Real Madrid, è crisi: secondo ko consecutivo per la squadra di Ancelotti in Champions League, Mbappé sbaglia un rigore

L’immagine della partita del Real Madrid è il tonfo di Kylian Mbappé dopo un contatto con Virgil van Dijk. Forse è presto per retrocedere i Galacticos a sistema solare con al suo cen, ma è innegabile che con il secondo ko consecutivo in Champions League, terzo dopo quello con il Lille, indica che la squadra di Ancelotti è in crisi e che l’acquisto del francese al momento non sta ripagando.

𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗣 𝗗’𝗘́𝗣𝗔𝗨𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗩𝗔𝗡 𝗗𝗜𝗝𝗞 𝗔̀ 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 😱😱 pic.twitter.com/kEQGGNrXvu — BeFootball (@_BeFootball) November 27, 2024

Il francese ha avuto una serata completamente da dimenticare, con anche un rigore neutralizzato da Kelleher e la sensazione che al momento sia ancora un pesce fuor d’acqua dentro alle Merengues.