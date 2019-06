Real Madrid, mercato galactico: sfondato il muro dei 300 milioni

Real Madrid, mercato galactico: al 13 giugno e con cinque acquisti ufficializzati, già sfondato il muro dei 300 milioni

Le premesse c’erano tutte, per carità. Un Perez desideroso di riscatto dopo un’annata storta ed uno Zidane convinto a tornare in panchina a suon di garanzie tecniche. Ma quanto sta collezionando sul mercato il Real Madrid in queste settimane, con ogni probabilità, va anche oltre le previsioni.

Al 13 giugno, infatti, le merengues hanno già ufficializzato cinque colpi di mercato. Per una spesa totale, soprattutto, di oltre 300 milioni di euro. I conti sono presto fatti, d’altronde, con i 48 milioni investiti per Mendy, l’ultimo colpo, a sommarsi ai 45 per Rodrygo, ai 50 per Militao, ai 60 per Jovic ed ai 100 per Hazard. La stella più luminosa di questa clamorosa campagna acquisti, e forse nemmeno l’ultima.