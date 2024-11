Real Madrid-Milan: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Santiago Bernabeu pole la sfida di Champions League Real Madrid-Milan: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Santiago Bernabeu pole di Madrid si giocherà la gara valevole per la 4ª giornata del girone di Champions League tra Real Madrid-Milan. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

Orario e dove vederla in tv

Real Madrid-Milan si gioca alle ore 21:00 di martedì 5 novembre per la quarta giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno e Sky Sport (252). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.