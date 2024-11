Il Real Madrid come il Milan: ipotesi recupero per febbraio

Così come il Milan con il Bologna, anche il Real Madrid non ha giocato con il Valencia per rinvio

Dopo Bologna, Valencia. Le proporzioni del disastro sono molto diverse, in Italia non c’è stato il conteggio allucinante delle vittime che si sta registrando in Spagna, dove si contano già oltre 150 morti e il numero pare destinato a salire. In Serie A si è scoperto che con il rinvio della gara del Milan il primo slot libero per recuperare sarà a febbraio. Il calendario fittissimo è una situazione che condiziona tutti e anche il real Madrid, impegnato a inseguire da lontano la capolista Barcellona, non potrà ovviamente scendere in campo in questo weekend a Valencia.

Si ipotizza anche nel suo caso una data di metà febbraio, a una condizione: che i blancos non siano impegnati negli spareggi per accedere agli ottavi di Champions League. La scelta cadrebbe infatti proprio in quella settimana, dove in Europa si andrà a completare il quadro della competizione.