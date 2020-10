Luka Modric potrebbe ancora restare al Real Madrid: ecco le parole del centrocampista dal ritiro della Croazia

Luka Modric, dal ritiro della Croazia, lancia un messaggio al Real Madrid. Le sue parole sul possibile rinnovo.

«Certo, vorrei restare al Real Madrid, ma sono consapevole di avere una certa età e il club deve cercare il meglio per la squadra. Sto bene e fintanto che mi sento importante, come sono adesso, vorrei restare. Quando non sarà più così, cercherò nuove sfide».