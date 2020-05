Real Madrid, occhi su Camavinga: ma prima servono le cessioni. I Blancos devono sfoltire una rosa di 37 giocatori

Eduardo Camavinga rimane uno dei principali obiettivi del Real Madrid, come riportato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo Marca. Il giocatore del Rennes attualmente viene valutato 50 milioni di euro.

Al momento però rimane una cifra troppo alta da spendere, in primis per l’emergenza economica dovuta allo stop per la pandemia. Non solo, i blancos devono fare i conti con un totale di 37 giocatori. Prima di Eduardo Camavinga serviranno parecchie cessioni.