Real Madrid, Perez: «Mai speso tanto come quest’estate. Su Neymar…»

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha parlato al Mundo Deportivo del mercato fatto in estate dai blancos

Sulle pagine del Mundo Deportivo Florentino Perez ha parlato del mercato condotto dai blancos in estate. Le sue parole che non hanno chiuso ad un possibile arrivo di Neymar.

«Ho seguito a distanza Neymar e Bruno Fernandes. Non escludo che in futuro si possa riparlare del portoghese. In ogni caso stiamo lavorando per portare grandi giocatori a Madrid. Pogba? Non abbiamo mai investito così tanto come in questa stagione nonostante la base fosse già ottima. Riconquisteremo la nostra competitività, nel bene, nel male»