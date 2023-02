Real Madrid, Rodrygo salta la Copa del Rey, Alaba out per un mese

Infortuni in casa Real Madrid: Rodrygo salterà la sfida di Coppa di Lega contro il Barcellona, mentre Alaba rimane ai box per un mese

Brutte notizie in casa Real Madrid dal punto di vista degli infortunati. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Rodrygo e Alaba sono fermi ai box.

Per il primo si tratta di lesione al muscolo piriforme sinistro che gli impedirà di giocare nell’andata di Copa del Rey contro il Barcellona. Per Alaba invece si tratta di lesione muscolare nel terzo distale del bicipite femorale destro che lo terrà fermo per un mese.