Solari continuerà ad allenare il Real Madrid fino a fine stagione: gli ottimi risultati ottenuti finora hanno convinto Perez

Con 4 vittorie consecutive, Solari si è guadagnato la conferma fino a fine stagione sulla panchina del Real Madrid. L’ex giocatore delle merengues, infatti, dopo aver sostituito Lopetegui, ha prima battuto 4-0 il Melilla in Copa del Rey, per poi ripetersi in Liga contro Valladolid e Celta Vigo, sconfitte rispettivamente 2-0 e 4-2. Nel mezzo c’è stata anche la facile vittoria in Champions League con il Viktoria Plzen: un 5-0 che permette a Ramos e compagni di guidare il girone, insieme alla Roma. Solari, quindi, sarà premiato con un nuovo accordo e presto ci sarà l’ufficialità.