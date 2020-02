Real Madrid, tentazione MLS per Modric: lo vuole Beckham

L’Inter Miami di Beckham vuole strappare Modric al Real Madrid: pronto il raddoppio dell’ingaggio

Il futuro di Luka Modric potrebbe non essere in Europa. Per il centrocampista croato, attualmente al Real Madrid, si starebbero per aprire le porte della Major League Soccer, che negli ultimi anni ha accolto tanti campioni del calcio internazionale.

Secondo quanto riportato da Marca, l’Inter Miami di David Beckham sarebbe pronto a raddoppiare l’attuale ingaggio pur di convincere Modric a trasferirsi negli Stati Uniti.