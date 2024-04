Real Madrid, i tifosi insultano Maffeo: lui chiude i social

Pablo Maffeo, difensore del Maiorca poco amato dai tifosi del Real Madrid, è stato bersagliato di insulti dopo la sconfitta in Coppa del Re

Oltre il danno, anche la beffa. Pablo Maffeo ha vissuto una serata amara con la sconfitta in rimonta del suo Maiorca in finale di Coppa del Re contro l’Atletico Bilbao. Come se non bastasse, sono arrivati una valanga di insulti nei suoi confronti.

Maffeo è spesso protagonista nei match contro il Real Madrid con qualche ruggine di troppo con Vinicius e non solo. I tifosi dei Blancos non hanno la memoria corta e hanno approfittato di questa sua sconfitta per bersagliarlo di insulti sui social. Come spiega Mundo Deportivo, il giocatore ha dovuto limitare o addirittura chiuderli.