Real Madrid, uno tra Skriniar e Koulibaly per il dopo Ramos?

Real Madrid, uno tra Skriniar e Koulibaly per dopo Ramos? Voci insistenti dalla Spagna: può salutare un top della Serie A

Come riportato dal Mundo Deportivo in casa Real Madrid è iniziato il casting per sopperire a una possibile permanenza di Sergio Ramos. Questi i principali candidati: Matthjis De Ligt, Virgil Van Dijk, Mario Hermoso, Milan Skriniar e Kalidou Koulibaly.

Da quanto si apprende dalla testata iberica per il centrale del Napoli sarebbe necessario un investimento da tripla cifra, mentre per Skriniar ne “basterebbero” 60.