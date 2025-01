Real Madrid, questa sera contro il Valencia tra solidarietà e voglia di sorpasso

Il Real Madrid torna in campo questa sera nel recupero contro il Valencia: una sfida a cavallo tra la soliderietà dopo l’alluvione e le possibilità di sorpasso

Il Real Madrid questa sera scende in campo per il recupero della partita contro il Valencia. La gara era prevista per il 29 ottobre, ma è stata rinviata in seguito all’alluvione che aveva colpito la città lasciandosi dietro 229 vittime. In occasione di quella tragedia il calcio spagnolo tutto e il Real Madrid in particolare si erano mossi in maniera diretta per supportare la comunità valenciana: le Merengues mettendo a disposizione un milione di euro per il primo soccorso e per raccogliere beni di prima necessita ed esponendo una grande bandiera della comunità valenciana al Bernabeu. Come riportato da Tuttosport questa sera al Mestalla ci sarà anche il presidente Florentino Perez, per essere premiato per l’aiuto portato alle vittime dell’alluvione. La bandiera invece sarà consegnata alla città e sarà esposta per le prossime sfide casalinghe di Valencia e Levante.

Per quanto riguarda il campo, per il Real sarà un’occasione per tornare momentaneamente in vetta al campionato e per poter preparare la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa di Spagna con maggiore tranquillità. Sulla carta una sfida facile: il Valencia è ultimo, ma la prudenza sarà al massimo, visto che i padroni di casa hanno bisogno di punti – la zona salvezza è appena a 4 punti – e ha cambiato recentemente allenatore. Via una leggenda come Baraja, al suo posto Carlos Corberàn, per il quale hanno pagato al West Bromwich Albion la clausola rescissoria.