Real Madrid, niente Valencia prima della sfida al Milan: il report dall’ultimo allenamento

Il Real Madrid non scenderà in campo questo week end: rinviata dopo l’alluvione la trasferta a Valencia, la prossima garà sarà con il Milan

Il Real Madrid questo fine settimana non scenderà in campo: le Merengues avrebbero dovuto affrontare il Valencia in trasferta, ma visti i recenti tragici fatti di cronaca che hanno colpito la città spagnola si è deciso di rinviare la partita. Per questo motivo il prossimo impegno in calendario per la squadra di Ancelotti sarà il Milan in Champions League. Di seguito il report dell’allenamento odierno

«I giocatori hanno completato la quarta sessione di allenamento della settimana presso il Real Madrid City. I giocatori hanno iniziato con una serie di esercizi di riscaldamento comune e hanno svolto esercitazioni sulla circolazione del pallone, sul controllo e sulla pressione. In seguito, hanno svolto un lavoro tattico. La sessione si è conclusa con partite a campo ridotto ed esercitazioni sui tiri. Rodrygo e Courtois hanno svolto lavoro individuale sul campo, mentre Alaba ha lavorato all’interno delle strutture. Carvajal ha proseguito il suo programma di recupero…»