Vinicius Junior sul razzismo: «Soffro molto di questa cosa in Spagna. I colpevoli hanno pagato così tale gesto»

L’attaccante del Brasile e del Real Madrid, Vinicius Junior, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a CBF TV: focalizzandosi molto sulla lotte contro il razzismo.

LE PAROLE – «Razzismo? Negli ultimi tre mesi, siamo riusciti a mettere in prigione tre o quattro persone e farle pagare per il crimine che hanno commesso. Siamo sulla strada giusta. Gioco in Spagna, dove ho sofferto tanto e soffro ancora a volte, ma certo è meno grazie all’aiuto di tutti i club, di tutte le persone che stanno facendo di tutto per combattere il razzismo, come fa la CBF. Vivo con la pressione da quando sono nato, perché vengo da un luogo molto pericoloso, dove ho sofferto molto, e arrivare al professionismo con il Flamengo è stato un colpo molto forte. Sono salito in prima squadra a 16 anni e ho vissuto tanti alti e bassi. Con la Nazionale non è diverso. Ci sono molti alti e bassi, sempre cercando di evolvermi per fare grandi cose per il nostro paese e la difficoltà arriverà, ma come ho già detto, ho già superato molti alti e bassi e voglio fare tutto il possibile, continuando a lottare insieme a tutti i miei compagni, con tutto lo staff tecnico e il nostro team, per portare il Brasile in cima. Il lavoro del professore sta andando benissimo, certo ci sono alti e bassi, ma è normale essendo una Selezione molto giovane. Stiamo ancora imparando a giocare le partite eliminatorie, a fare grandi cose, grandi partite, affinché nel nostro obiettivo più grande, che è la Coppa del Mondo, siamo preparati a vincere. Che il professore possa continuare a darci fiducia, possa proseguire nel suo lavoro e noi assimilare nel miglior modo possibile, è importante per tutti noi».