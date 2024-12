Fiorentina Inter, nessuna decisione sulla data del recupero: le ultimissime dopo il consiglio della Lega

Fiorentina Inter, non c’è ancora nessuna decisione sulla data del recupero del match sospeso: le ultime dopo il consiglio della Lega

Da poco è terminato il consiglio di Lega Serie A convocato in maniera straordinaria dopo il malore in campo a Edoardo Bove al minuto 17 di Fiorentina Inter, ma non si è ancora arrivati a nessuna decisione relativa al recupero. Gli ultimi aggiornamenti forniti da TMW:

FIORENTINA INTER – «Ancora non è stata individuata la data esatta in cui andare a completare i 73 minuti più recupero mancanti e iniziati ieri. L’assemblea ha infatti semplicemente ratificato il rinvio a data da destinarsi della sfida, tenendo buone le varie ipotesi previste per il mese di febbraio. Le prime date utili potrebbero essere il 5 o il 26 del mese di febbraio. Ci sono i quarti di finale di Coppa Italia, se le due squadre venissero eliminate sarebbe semplice trovare una data. Ci sono inoltre da considerare gli impegni degli eventuali avversari e degli altri club coinvolti. Un’altra data possibile riportata dai colleghi, potrebbe essere il 12 febbraio se Inter e Fiorentina si qualificano tra le prime otto di Champions e Conference League, evitando gli spareggi».