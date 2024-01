Reggiana, Goretti esce allo scoperto sul mercato

La Reggiana vuole fare sul serio in questo mercato invernale e il Ds Goretti è uscito allo scoperto su alcuni obiettivi

La Reggiana vuole fare sul serio in questo mercato invernale e il Ds Goretti è uscito allo scoperto su alcuni obiettivi.

Intervenuto a Sportitalia ha parlato così del possibile arrivo del trequartista dell’Udinese: «Interesse per prendere in prestito Pafundi». Il classe 2006 potrebbe essere un arrivo importante per i granata in vista del girone di ritorno.