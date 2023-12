Serie B, Reggiana-Sampdoria sarà anche Nesta contro Pirlo

Oggi in Serie B tra le partite da seguire con attenzione c’è senza dubbio Reggiana-Sampdoria, non tanto per la posizione in classifica ma per gli allenatori

Oggi in Serie B tra le partite da seguire con attenzione c’è senza dubbio Reggiana-Sampdoria, non tanto per la posizione in classifica ma per gli allenatori.

Al Mapei sarà l’occasione di vedere Nesta contro Pirlo: amici ed ex compagni dell’Italia campione del Mondo, oltre che al Milan. I due hanno parlato alla vigilia dell’incontro e raccontato del loro rapporto d’amicizia. Si sentono spesso, ma oggi in campo non c’è spazio per i ricordi perché i punti in palio sono pesanti.