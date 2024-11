Reijnders: «Non volevamo iniziare la partita subito concedendo un gol, e da Milan non possiamo prendere 3 così»

Le parole di Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, dopo il pareggio ottenuto dai rossoneri in trasferta contro il Cagliari

Tijjani Reijnders ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Milan contro il Cagliari. Di seguito le parole del centrocampista rossonero.

TRE GOL SUBITI – «Abbiamo cominciato concedendo subito un gol, non è così che vuoi iniziare una partita. Non è possibile, da Milan, concedere 3 gol tutti uguali, non è possibile per noi».

ASSIST DI ESTERNO A LEAO – «Cercavo lo spazio in mezzo, non l’ho trovato e poi ho visto Rafa attaccare lo spazio. Era l’unico modo per fargliela arrivare, fortunatamente poi ha segnato».

FASE DIFENSIVA E RICHIESTE DI FONSECA ALL’INTERVALLO – «Sapevamo dei loro cross, è un loro punto di forza. Non abbiamo prestato attenzione, c’era sempre qualcuno libero sul secondo palo. Dobbiamo guardarci bene allo specchio e capire. Non puoi vincere partite come questa se non difendi bene».