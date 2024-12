Reijnders 100%, c’è una cosa nel Milan che sa fare solo lui. E quando succede, il Diavolo vince

Reijnders, un giocatore per il Milan assolutamente decisivo sotto tutti i punti di vista. Quando segna i rossoneri vincono anche nei momenti difficili

Il gol di Reijnders che ha deciso Verona–Milan consente a Fonseca di tirare un sospiro di sollievo. Non solo, porta anche l’olandese a segnare l’ottavo gol in stagione tra tutte le competizioni, eguagliando l’americano Pulisic e dimostrando una volta di più che a centrocampo avere un giocatore del suo calibro significa davvero tanto. Ma c’è una cosa che rende ancora più importante il gesto tecnico di Tijjani.

Tra i rossoneri c’è solo lui a calciare da fuori e a farlo con successo. Dei 3 gol siglati dal Diavolo prima dell’area di rigore l’ex Az Alkmaar detiene il 100%, l’assoluto monopolio. La prodezza era già riuscita nel 3-0 in casa con l’Empoli e anche in Coppa Italia nel 6-1 con il Sassuolo, quando ha raccolto una respinta trasformandola in un tracciante a mezza altezza. In tutti e 3 i casi, se lui colpisce, il Milan vince, ma la rete davvero pesante e decisiva l’ha fatta ieri sera…