Reina non smentisce nulla: «Io al Chelsea e Higuain al Milan? Sono due ipotesi»

Milan: Reina in partenza per gli USA con un occhio al mercato

Ieri Pepe Reina ha vissuto il suo primo giorno da giocatore del Milan, oggi partirà con i rossoneri alla volta degli USA, per la tournée che attende la squadra, domani chissà… L’estremo difensore spagnolo, scaricato dal Napoli, è infatti ancora al centro dei rumors di calciomercato, nonostante il freschissimo passaggio in rossonero. Merito della stima nei suoi confronti dell’ex tecnico partenopeo Maurizio Sarri, nuovo allenatore del Chelsea: pare che insomma i Blues, che starebbero per cedere Thibaut Courtois al Real Madrid, potrebbero pensare proprio allo spagnolo ex Liverpool per la propria porta. Un’ipotesi lontana, ma per nulla impossibile, come ha lasciato intendere lo stesso Reina in partenza per gli USA all’aeroporto di Linate poco fa: «Io a Londra con Sarri? Solo una ipotesi. Sarri mi ha dato tantissimo, è vero: sono comunque molto legato a lui e gli auguro il meglio nella nuova avventura, gli mando un in bocca al lupo. Adesso penso a godermi l’inserimento nel nuovo gruppo».

Non proprio una smentita insomma, anche se l’ex portiere del Napoli ha parlato anche dei possibili nuovi acquisti rossoneri: Gonzalo Higuain dalla Juventus o il connazionale Alvaro Morata proprio dal Chelsea. Chissà… «Higuain qui al Milan? Questa è un’altra ipotesi… Se ho sentito anche Morata? No, però siamo amici». Punto e a capo. Sulla rivalità con Gigio Donnarumma, tecnicamente ancora il primo portiere rossonero, invece: «Io e lui ci sentiamo due numeri uno, cercheremo di fare il meglio per questa squadra. Con lui e con suo fratello Antonio (terzo portiere rossonero, ndr) ho già da un po’ un bel rapporto: ci divertiremo». Se lo augurano ovviamente anche i tifosi milanisti.