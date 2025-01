Renato Veiga Juve, affare fatto per il difensore del Chelsea. Ecco le cifre e l’arrivo a Torino tra visite mediche e firma

Renato Veiga Juve, affare fatto! Fissato l’arrivo in Italia: domenica sarà a Torino. Settimana prossima visite mediche e firma del contratto

Come confermato da Sky Sport, è fatta per il trasferimento alla Juventus di Renato Veiga. Il difensore di proprietà del Chelsea arriva in prestito oneroso per circa 4,5 milioni di euro senza opzioni di riscatto.

Quando arriverà il calciatore? Renato Veiga è atteso a Torino nella giornata di domenica. Lunedì sosterrà le visite mediche di rito al J Medical prima di firme e annuncio ufficiale.