Rennes Stephan: «Paura no, ma conosciamo il valore del Milan»

Julien Stephan ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Europa League del Rennes con il Milan. Di seguito le sue parole.

FORMA– «Tutti stanno bene, siamo in forma»

PARTITA – «Bisognerà iniziare al 100%, continuare al 100% e finire al 100%. Non c’è altra possibilità. Giocheremo contro un avversario dalle grandi qualità. Non siamo in grado di fare calcoli, ma questo non vuol dire non gestire alcuni momenti della partita, ma vuol dire essere sempre al 100% perché se caliamo veniamo puniti»

PARTITA PIU’ IMPORTANTE IN CARRIERA – «Abbiamo giocato contro l’Arsenal, ma il Milan rappresenta tantissimo in Europa. Il Milan ci preoccupa? Ci sono tanti francesi, siamo contenti perché vuol dire che il calcio francese è in forma»

RUOLO IN SQUADRA – «Il mio ruolo è confrontarmi, parlare con gli altri compagni, dirgli di stare attenti: da queste partite non si deve uscire con i rimpianti»

FASCIA SINISTRA MILAN – «Ci sono pericoli da tutte le parti, anche gli inserimenti di Loftus-Cheek… Tornare a 3? Non è un problema di modulo, ma di come ci muoveremo e cosa lasceremo al Milan; non si possono proteggere tutti gli spazi. Il Milan verticalizza tantissimo. Giroud è in area, Loftus s’inserisce, i pericoli possono arrivare da tutte le parti»

DIFESA A TRE – «Potremmo provare tutto, vedremo, non abbiamo potuto preparare tante cose, ma potremmo cambiare qualcosa e vedremo»

COSA SI ASPETTA– «Sicuramente loro cominceranno mettendo tanta pressione»

PAURA DEL MILAN – «Paura no, ma non abbiamo alcun dubbio che il Milan di domani possa rendere a quel livello; ho visto tante partite del Milan. Quella contro il PSG è stata la miglior partita della stagione per loro, sono stati fortissimi, con corsa e numeri altissimi, grande intensità fisica, incursioni molto forti. Loro sono da Champions, hanno tanti giocatori fortissimi. Abbiamo grande rispetto della loro storia»

PARTITA DIFENSIVA – «Chiudersi non so se è la soluzione. Il Napoli è passato da 3 a 4 perché non funzionava. So che servirà fare una grande partita. Ovviamente il Milan è super favorito, noi siamo gli outsiders e vogliamo assolutamente che il ritorno abbia un senso a livello sportivo»

LEAO E PULISIC – «Hanno movimenti diversi, con un modo di dribblare diverso. Li gestiremo di collettivo e di gruppo, con una organizzazione precisa, con un impegno comune»