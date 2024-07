Repice SICURO: «Scudetto? Vedo favorito il NAPOLI. Bologna e Lazio potrebbero essere le sorprese»

Le parole di Francesco Repice su quella che sarà la lotta scudetto, nel mezzo anche gli elogi a Bologna e Napoli

Francesco Repice, colui il quale anche per il 2025 sarà deputato a raccontare – come sempre d’altronde – proprio le partite della prossima stagione a milioni di spettatori, è intervenuto in esclusiva per InterNews24 per parlare del prossimo campionato di Serie A.

Buongiorno Francesco, iniziamo subito dalla prossima Serie A. C’è una squadra del nostro campionato che la incuriosisce particolarmente? Chi stuzzica di più il suo entusiasmo?

«Il Napoli di Conte. Perché? Perché c’è Antonio Conte. Perché so che il Napoli di Conte sarà la squadra che darà più fastidio a chi vorrà vincere lo scudetto. Conte ci è sempre riuscito e credo che sarà così anche questa volta».

Quindi la ‘famosa’ anti-Inter di cui tutti parlano per Lei sarà il Napoli?

«Sì, assolutamente sì».

E tra le compagini meno blasonate chi seguirà con maggior interesse?

«Io sono curioso di sapere se il Bologna con italiano riuscirà a replicare il percorso della passata stagione. Sono curioso di vedere la Lazio di Baroni, che considero uno dei migliori tecnici in circolazione, con Gilardino, Thiago Motta De Rossi ecc… Quindi sì, Bologna e Lazio sono le due squadre che più mi incuriosiscono sotto questo punto di vista».

Ha citato due squadre che hanno cambiato allenatore in estate. A dire il vero i cambi in panchina non sono mancati in Serie A, non ad esempio in casa Inter però. Crede che questo potrà avere un impatto importante? Come giudica questo valzer dei tecnici?

«No, non credo. Io penso che c’è solo un allenatore che a primo impatto possa spostare così gli equilibri. E quello è Antonio Conte. Lui li sposta già appena arrivato (ride, ndr). Gli altri so bene o male come riescono a condurre una stagione e Conte è una certezza sotto questo punto di vista».