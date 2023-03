Retegui-Inter, giornata da monitorare: cosa può succedere oggi

Retegui-Inter, da monitorare attentamente la giornata odierna per il futuro dell’attaccante argentino. Le ultime di mercato

Che l’Inter sia sulle tracce di Mateo Retegui non è più un segreto, ma le concorrenti per l’attaccante non mancano: alcuni club della Premier ed anche il Bayer Leverkusen e l’Eintracht Francoforte hanno allacciato i primi contatti.

Oggi sarà invece la volta dei nerazzurri che, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, avranno un incontro con il padre dell’attaccante italo-argentino a Milano, per aprire i dialoghi di una trattativa.