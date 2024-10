Retegui, Spalletti ha trovato il suo attaccante: le pagelle

Le pagelle di Mateo Retegui in Italia-Israele: Luciano Spalletti ha trovato il numero nove che gli serve in Azzurro

Luciano Spalletti ha trovato l’attaccante della sua Italia in Mateo Retegui: l’italoargentino anche ieri ha segnato – dal dischetto – e aiutato molto la squadra nella vittoria contro Israele e sembra sempre più confermato come prima scelta per l’attacco e non solo per l’infortunio di Scamacca. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Un “nove” che lavora per la squadra, sempre di più. Grazia Glazer, che poi su di lui deve fare un miracolo. Non dal dischetto: è glaciale».

TUTTOSPORT 6.5 – «Si muove tantissimo tra le linee e negli spazi risultando l’elemento chiave nella manovra azzurra perché non offre punti di riferimento agli avversari. Sciupa un’occasione clamorosa, però, nel finale di primo tempo. Resta sempre in partita».

IL CORRIERE DELLA SERA 7 – «Bacia il pallone per il primo rigore azzurro, che è perfetto. E soprattutto fa un lavoro che va al di là dei gol mancati o segnati».

LA REPUBBLICA 7 – «Il rigore che scassina la partita. E tanto altro, peccato che Raspadori poi sprechi».

LA STAMPA 6.5 – «Mezzo voto in più per il modo, chirurgico, con cui trasforma il rigore: senza, avrebbero pesato le disattenzioni sotto porta».