Riapertura stadi: frenata dal Cts e dal Ministro Speranza. No al 25% degli spettatori

C’è ancora scetticismo sulla riapertura degli stadi al 25% degli spettatori: frenata sia da parte del Cts che dal Ministro Speranza

Ieri il Ministro Spadafora ha annunciato un importante novità riguardante i tamponi da effettuare ai calciatori, aggiungendo che: «manca solo un altro tassello per completare la ripartenza». Questo tassello, logicamente, è la riapertura degli stadi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il traguardo sembra lontano. Dalla freddezza del Cts alle parole di Speranza passando per il no della Regione Lazio, che si è dissociata dal protocollo del 25 per cento, si sta consolidando la linea dello scetticismo. Oggi sa- rà il giorno decisivo. Scontato che non ci sia il via libera al protocollo così com’è. Le alternative sono dunque due: o un no totale, cioè l’indicazione di rimanere al tetto dei mille spettatori, o un invito a riscrivere le linee guida, riducendo la percentuale di riempimento e chiarendo in modo tassativo l’interpretazione del concetto di «blocco» (con un massimo di mille persone per gli stadi e di 200 per i palazzetti).