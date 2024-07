Riccardo Milani: «Calhanoglu e Barella sono insostituibili per l’Inter. Per il prossimo campionato occhio a CONTE. LUKAKU al Milan? Mi spiacerebbe ma mi consolerei pensando a una COSA»

Il regista italiano Riccardo Milani ha parlato della sua squadra del cuore, l’Inter, e altri argomenti riguardanti il calcio italiano

Riccardo Milani è uno dei più importanti registi del cinema italiano, nonché marito di Paola Cortellesi con la quale ha realizzato film come Benvenuto Presidente e Come un gatto in tangenziale. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato la sua passione per l’Inter e l’interesse per il calcio, a cui ha dedicato un documentario su Gigi Riva.

INTER FAVORITA IL PROSSIMO ANNO – «Lo scudetto è arrivato soprattutto grazie alla compattezza e alla passione del gruppo e questo credo non cambierà. L’Europeo purtroppo ci ha insegnato che sono due ingredienti fondamentali… Occhio al Napoli di Conte, non credo sia tornato in Italia per perdere e può concentrarsi solo sul campionato».

SIMONE INZAGHI – «Di certo ha dimostrato di essere all’altezza, ha ottenuto risultati importanti nonostante l’eredità di Conte non fosse facile da gestire. A me sorprendono un po’ gli spostamenti dell’assetto societario così come la facilità con cui certi pilastri della squadra vengono mandati via come è accaduto con Lukaku. Questo cinismo rispetto ai legami mi pesa, del resto se ho raccontato Gigi Riva un motivo ci sarà».

LUKAKU AL MILAN DISPIACEREBBE – «Diciamo che il cuscinetto Chelsea-Roma aiuta».

CALHANOGLU – «Calha è uno che spero non vada via mai. In realtà io spero non vada via nessuno, a partire da Barella che per me è uno dei più forti del mondo in questo momento. E poi Lautaro, un grandissimo. Siamo una squadra potente, per questo mi auguro non venga tutto deciso dal mercato».

LA CORTELLESI ROMANISTA – «La verità è che Paola di calcio non capisce nulla, quindi può dire quello che vuole! Lei è più di cuore, ancora travolta dalla passione per Totti. E la capisco».