La rinascita di Isco e Marcelo: ora potrebbero restare a Madrid

Il ritorno di Zidane sulla panchina del Real Madrid ha favorito il ritorno di Isco e Marcelo, scomparsi nella sciagurata parentesi Solari

Il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid ha ridato serenità ad un ambiente teso, ma anche lustro ad alcuni giocatori reduci da un periodo fortemente negativo. Su tutti, Isco e Marcelo, finiti nel dimenticatoio con Santiago Solari ma nuovamente titolari imprescindibili nello scacchiere tattico del tecnico francese.

Come riporta AS, la missione di Zidane è quella di recuperare definitivamente i due giocatori, che figurano già tra i sette giocatori più utilizzati dopo la dipartita di Solari. Se dovesse riuscirci, il loro futuro potrebbe tornare a tingersi di blanco, scongiurando le voci di mercato che li vorrebbero lasciare Madrid al termine della stagione. Su Isco è forte la pressione del Manchester City, mentre per quanto riguarda Marcelo è risaputo l’interesse della Juventus, che lo segue da inizio stagione. Con Zizou, però, il copione potrebbe cambiare radicalmente.