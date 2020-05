Rinnovo Donnarumma, il Milan si muoverà nei prossimi giorni. Serve però un’offerta convincente per poter convincere il portiere

Serve un’offerta convincente per poter blindare Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero – come riportato da Sky Sport 24 – vuole rimanere e dà la priorità ai rossoneri, ma serve mettere sul piatto delle condizioni favorevoli.

I rossoneri potrebbero però avere qualche giorno in più per ragionare visto che soltanto 5-6 club in Europa possono permettersi il cartellino del calciatore. Serve però muoversi prima degli altri per evitare problemi a febbraio.