Rinnovo Dumfries, l’Inter adesso ACCELERA: la fumata bianca è DAVVERO ad un passo! Le ULTIME

Rinnovo Dumfries, l’Inter adesso ACCELERA per il terzino olandese: la fumata bianca è DAVVERO ad un passo! Le ULTIMISSIME

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, ripercorre la trattativa tra i dirigenti del Inter e Denzel Dumfries per il rinnovo del contratto: ormai la fumata bianca e la firma sul prolungamento di contratto sembra davvero vicina.

L’ANALISI– «E se questa è un’operazione proiettata in vista del prossimo anno, l’Inter sta accelerando per sistemare l’ultima situazione che è rimasta in sospeso, ovvero il rinnovo di Dumfries. Il discorso con l’esterno olandese parte da lontano. Ci sono stati momenti in cui tutto sembrava molto difficile ma ora la fumata bianca è davvero a un passo con un nuovo accordo, almeno fino al 2027, che permetterà a Dumfries di guadagnare intorno ai 4 milioni di euro a stagione».