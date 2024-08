Rinnovo Dumfries Inter, NUOVO INCONTRO con l’agente: l’olandese vuole QUESTA COSA, le ultimissime sulla questione

Il rinnovo di Dumfries con l’Inter non si è ancora concretizzato. L’olandese, a un solo anno dalla scadenza del contratto con i nerazzurri, però, non ha mai manifestato la voglia di andare via.

Come riportato d Gianluca Di Marzio ieri c’è stato un nuovo incontro tra la dirigenza e i suoi assistiti. La volontà comune che si è manifestata è sempre rimasta quella di trovare un accordo per continuare assieme.