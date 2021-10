Milan, rinnovo Kessie complicato: c’è il Manchester United

Il rinnovo di Kessié con il Milan resta difficile, la lista delle pretendenti si è allargata, ultima di queste il Manchester United

Aumentano le pretendenti. Il rinnovo di Frank Kessiè è sempre più in salita. Tutto ancora fermo al no del rappresentante del giocatore, George Atangana, che ha rifiutato un contratto da oltre 6 milioni, aggiungendoci i consueti bonus per altro mezzo milione. Un limite considerato invalicabile dalla proprietà rossonera, un particolare, questo, decisivo se si considerano i precedenti con Donnarumma e Calhanoglu.

Limite non ivalicabile invece per squadre come Liverpool, Psg o altre big europee. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi e da la Gazzetta dello Sport alla lista di pretendenti dell’ivoriano si sarebbe aggiunto il Manchester United sta studiando la pratica Kessie per dargli l’eredità di Paul Pogba.

