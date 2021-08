Rinnovo Lautaro, domani incontro tra l’Inter e l’agente: i dettagli

Domani l’Inter incontrerà l’agente di Lautaro Martinez per provare a blindare il Toro a Milano: i dettagli

L’obiettivo di Beppe Marotta e Piero Ausilio è chiarissimo. Chiudere a chiave il futuro di Lautaro Martinez prima di tuffarsi sull’altro attaccante promesso a Simone Inzaghi.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, sono giorni importanti per l’Inter che domani rivedrà Alejandro Camano, agente dell’argentino. L’appuntamento è più importante di altri perché quel contratto in scadenza nel 2023 non lascia tranquillo nessuno, anche alla luce dei recenti assalti di Tottenham e Atletico Madrid.

Il Corriere dello Sport aggiunge che la richiesta di Lautaro e del suo entourage non sarà inferiore ai 6 milioni di euro a stagione, sostanzialmente il doppio di quanto previsto dall’attuale contratto. L’Inter proverà a strappare uno sconto considerato che, con i vecchi agenti dell’attaccante, era stata trovata un’intesa per 4,5 milioni più bonus. In ogni caso la differenza dovrebbe farla la reciproca volontà di restare insieme.

