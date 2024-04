Rinnovo Lautaro, il sì a una sola condizione: i dettagli

L’Inter e Lautaro Martinez ancora non sono arrivati al tanto agognato rinnovo contrattuale: il capitano vuole una condizione precisa

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’entourage del Toro avrebbe chiesto almeno 10 milioni di ingaggio per l’argentino. Cifra sotto la quale non si siederanno per parlare o trovare accordi con i nerazzurri. In società però sono fiduciosi della volontà di Lautaro di voler restare.