Calciomercato Milan, Theo Hernandez non rinnova. Le ultime

Rinnovo Theo Hernandez, nessuna trattativa col Milan: fumata nera in arrivo? Le ultime in ottica calciomercato sul terzino

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez. Come riportato da Matteo Moretto, non c’è ancora una trattativa tra il terzino francese e il Milan. Un rinnovo che, in ottica calciomercato, si sta dimostrando in salita.

Le pretendenti sono il Bayern Monaco, in caso di partenza di Davies, squadre di Premier League e ovviamente le classiche sirene arabe.