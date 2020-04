Rinnovo Zielinski bloccato: De Laurentiis irremovibile per un motivo

Il rinnovo di Piotr Zielinski è bloccato: Aurelio De Laurentiis non intende togliere la minaccia della causa per danni d’immagine

Il rinnovo di Piotr Zielinski è ufficialmente bloccato. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione raccontando che l’agente del calciatore a gennaio, aveva chiesto formalmente al patron azzurro di rimuovere la minaccia di causa civile per danni d’immagine.

La risposta De Laurentiis fu glaciale: no secco. Ed è per questo che la firma sul contratto non c’è stata, anche se sembrava ormai cosa fatta. In questi mesi, il ds Giuntoli ha lavorato e sta ancora lavorando per cercare di ricucire gli strappi emersi in questo periodo.