Ripresa serie A, si giocherà ogni giorno: si parte il 20 giugno

Ripresa serie A, si giocherà sempre: si parte il 20 giugno, ci sarà un incontro per ogni giorno della settimana

Si giocherà ogni giorno della settimana, compresi lunedì e venerdì. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla ripresa del campionato che avverrà il 20 giugno.

Fino al 2 agosto – si legge – le partite di campionato andranno in scena anche il lunedì e il venerdì. Tre prime serate per turno. Rimane il nodo degli orari pomeridiani, l’AIC non vuole scendere in campo alle 17.15.