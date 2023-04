Rissa Mané Sané, il Bayern prenderà provvedimenti con il senegalese

Rissa Mané Sané, dopo l’avvenimento ci si aspettano prese di posizione da parte del Bayern Monaco: le ultime novità

Dopo lo scontro post City, Sadio Mané è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo aver chiesto scusa ai compagni, così come fatto anche da Leroy Sané, altro protagonista in negativo della vicenda.

Secondo quanto riferisce Sky Deutschland, adesso, il Bayern Monaco dovrà prendere provvedimenti. Possibile multa per l’ex Liverpool, che potrebbe addirittura essere sospeso a tempo indeterminato.