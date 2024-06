RISTRUTTURAZIONE San Siro, l’Ordine degli Architetti si schiera CONTRO WeBuild: ecco perché

San Siro Inter, l’Ordine degli Architetti si schiera CONTRO WeBuild: la richiesta fatta sul progetto di ristrutturazione dello stadio

L’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano si schiera compatto contro il progetto presentato da WeBuild a Inter e Milan per la ristrutturazione di San Siro: vista la volontà di voler andare avanti con l’attuale impianto. A prendere parola per chiarire la posizione degli architetti, il presidente Federico Aldini.

PAROLE – «Quello che ci aspettiamo è che il progetto del futuro San Siro tenga conto delle tante riflessioni che hanno accompagnato in questi anni il dibattito pubblico, al quale l’Ordine ha partecipato, di come gli impianti sportivi siano luoghi potenzialmente dinamici, capaci di trascendere dalla loro principale funzione, e di come sia indispensabile trasformarli in centralità attrattive, vissute dalle persone. E come tali vanno ripensati. Confermiamo che il concorso di progettazione resta lo strumento privilegiato per garantire trasparenza, meritocrazia e il perseguimento del massimo interesse pubblico nella qualità del risultato. Qualora non ci siano le condizioni per una procedura concorsuale, sottolineiamo l’importanza comunque di preservare la trasparenza delle procedure e garantire una chiara visibilità delle ricadute del progetto sul quartiere e sulla città, per difendere gli interessi di chi la abita».