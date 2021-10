Risultati e classifica Premier League LIVE: tutti gli aggiornamenti della ottava giornata del campionato inglese. Parziali e marcatori in diretta dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ottava giornata di Premier League che si svolgerà nel weekend tra sabato 16 e lunedì 18 ottobre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Si comincia con la sfida più attesa per noi italiani, ovvero l’esordio di King Claudio Ranieri alla guida del Watford: sulla sua strada subito il Liverpool di Klopp. Il sabato pomeriggio verrà poi catalizzato delle cugine di Manchester alle prese con Leicester e Burnley, mentre il Chelsea di Tuchel farà visita al Brentford. Domenica con l’Everton di Benitez e soprattutto la squadra del momento in Europa, ovvero quel Newcastle fresco d’acquisizione da parte del fondo saudita PIF all’esame Spurs. La giornata si chiude con il Monday Night: i Gunners in ripresa vogliono continuare a risalire nel derby con il Palace.

Sabato 16 ottobre

Watford-Liverpool 0-5 (8′ Manè, 37′, 52′, 91′ Firmino, 54′ Salah)

Aston Villa-Wolverhampton ore 16.00

Leicester-Manchester Utd ore 16.00

Manchester City-Burnley ore 16.00

Norwich-Brighton ore 16.00

Southampton-Leeds ore 16.00

Brentford-Chelsea ore 18.30

Domenica 17 ottobre

Everton-West Ham ore 15.00

Newcastle-Tottenham ore 17.30

Lunedì 18 ottobre

Arsenal-Crystal Palace ore 21.00

CLASSIFICA

Liverpool 18

Chelsea 16

Manchester Utd 14

Everton 14

Brighton 14

Manchester City 14

Tottenham 12

Brentford 12

West Ham 11

Aston Villa 10

Arsenal 10

Wolverhampton 9

Leicester 8

Watford 7

Crystal Palace 7

Leeds 6

Southampton 4

Newcastle 3

Burnley 3

Norwich 1