Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della dodicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla dodicesima giornata di Serie B che si svolgerà tra venerdì 5 e domenica 7 novembre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Weekend lungo in Cadetteria con l’avvio bollente di un derby calabrese tra Cosenza e Reggina, mentre il sabato avrà come piatto forte la sfida del tardo pomeriggio tra Benevento e Frosinone. Match casalinghi per Cremonese e Brescia contro avversarie pericolose e assetate di punti come Spal e Pordenone. Punti salvezza in palio tra Alessandria e Ternana così come in Ascoli-Vicenza. Domenica invece ci si concentra sull’alta classifica, a partire da un Lecce–Parma che profuma di piano superiore per nobiltà. Partita revival per Stroppa a Crotone, mentre la capolista Pisa proverà a ritrovare il successo sul campo del Cittadella.

Venerdì 5 novembre

Cosenza-Reggina 0-0 LIVE

Sabato 6 novembre

Como-Perugia ore 14.00

Cremonese-Spal ore 14.00

Ascoli-Vicenza ore 14.00

Alessandria-Ternana ore 14.00

Brescia-Pordenone ore 16.15

Benevento-Frosinone ore 18.30

Domenica 7 novembre

Lecce-Parma ore 14.00

Crotone-Monza ore 16.15

Cittadella-Pisa ore 20.30

CLASSIFICA

Pisa 22

Brescia 21

Lecce 20

Benevento 19

Reggina 19

Frosinone 18

Cremonese 18

Monza 17

Perugia 17

Cittadella 16

Como 16

Parma 16

Ascoli 15

Cosenza 14

Ternana 13

Spal 13

Alessandria 8

Crotone 7

Vicenza 4

Pordenone 3