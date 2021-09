Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della sesta giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla sesta giornata di Serie B che si svolgerà tra sabato 25 e domenica 26 settembre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Pomeriggio molto intenso in apertura di programma con il match tra Ascoli e Brescia a illuminare la scena. Trasferta a Como per il Benevento, mentre Cittadella-Lecce promette scintille. Il Monza di Stroppa non può invece sbagliare l’appuntamento casalingo con il Pordenone. Si chiude in serata con l’atteso derby calabrese. La capolista Pisa scende in campo invece domenica al Tardini, con gli uomini di Maresca in fase di crisi acuta. Ternana-Spal e Vicenza-Cremonese chiudono il programma serale.

Sabato 25 settembre

Cittadella-Lecce LIVE 0-0

Como-Benevento LIVE 0-0

Monza-Pordenone LIVE 0-1 (5′ Tsadjout)

Ascoli-Brescia LIVE 0-0

Reggina-Frosinone ore 16.15

Cosenza-Crotone ore 18.30

Domenica 26 settembre

Perugia-Alessandria ore 14.00

Parma-Pisa ore 16.15

Vicenza-Cremonese ore 20.30

Ternana-Spal ore 20.30

CLASSIFICA

Pisa 15

Ascoli 12

Brescia 11

Benevento 10

Cittadella 9

Cremonese 9

Frosinone 9

Reggina 9

Lecce 8

Perugia 8

Spal 7

Cosenza 7

Parma 7

Monza 6

Ternana 4

Crotone 3

Como 2

Pordenone 1

Vicenza 0

Alessandria 0