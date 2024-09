Risultati Premier League: PRIMO KO per il LIVERPOOL, il CITY in rimonta con HAALAND e VA IN FUGA

I risultati della 4ª giornata di Premier League: primo ko per il Liverpool di Slot, il City ne approfitta e va in vetta da solo col solito Haaland

Primo momento chiave di questa lunga stagione di Premier League: dopo tre vittorie consecutive arriva il primo ko per il Liverpool di Arne Slot, che in casa perde contro il Nottingham Forest, con il gol nella ripresa di Hudson-Odoi. Ringrazia il Manchester City che contro il Brentford parte male – sotto dopo un minuto – ma poi con la doppietta di Haaland torna vince e si trova così al primo posto in solitaria. Tra gli altri risultati il pareggio nel derby londinese – in attesa di Tottenham-Arsenal di domani – tra Fulham e West Ham.

Southampton-Manchester United 0-3 (35′ de Ligt, 41′ Rashford, 90’+6′ Garnacho)

Liverpool-Nottingham Forest 0-1 (72′ Hudson-Odoi)

Manchester City-Brentford 2-1 (1′ Wissa, 19′, 32′ Haaland)

Fulham-West Ham 1-1 (24′ Jimenez, 90’+5′ Ings)

Crystal Palace-Leicester 2-2 (21′ Vardy, 46′ Mavdidi, 47′, 90’+2 rig. Mateta)

Brighton-Ipswich Town 0-0

Aston Villa-Everton 3-2 (16′ McNeil, 27′ Calvert-Lewin, 36′, 58′ Watkins, 76′ Duran)